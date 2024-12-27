Россия призывает к осторожности на фоне версий о крушении азербайджанского самолета

Кремль в четверг призвал к сдержанности после сообщений СМИ о том, что российская система ПВО могла сбить пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний».

Самолет Embraer 190 следовал из Баку в Грозный на юге России и потерпел крушение на берегу Каспийского моря в Казахстане в среду.

Тридцать восемь человек на борту погибли, но 29 человек чудом выжили.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что «было бы неправильно строить гипотезы до того, как будут получены выводы расследования».

Информационное агентство Reuters и газета New York Times со ссылкой на анонимные источники, связанные с азербайджанским расследованием, заявили, что, вероятно, была задействована российская система противоракетной обороны.

Выступая на пресс-конференции, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что пока рано рассуждать о причинах крушения. Он добавил, что плохая погода заставила самолет изменить курс, сославшись на предварительные сообщения.