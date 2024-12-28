Премьер-министр Сенегала сообщил о закрытии всех иностранных военных баз

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко в пятницу несколько часов выступал в парламенте, изложив планы нового правительства, всего через месяц после решающей победы на парламентских выборах, укрепившей власть президента Диомая Файе, избранного в начале года.

Сонко затронул ряд внутренних проблем, не в последнюю очередь спорный план отмены правил амнистии, принятых предыдущим правительством, потенциально с целью преследования соперников, таких как бывший президент Макки Салл.

Премьер-министр также заявил, что все иностранные военные базы в стране должны быть закрыты, заявив, что эта идея впервые была выдвинута президентом Фэем.