Трамп просит Верховный суд отложить вопрос о запрете TikTok

Президент Дональд Трамп в пятницу обратился в Верховный суд США с просьбой отложить принятие закона, который запретит TikTok или принудит его продать китайского владельца ByteDance.

Закон, который должен вступить в силу 19 января — за день до инаугурации Трампа, — требует, чтобы ByteDance продала платформу американской компании.

Команда юристов Трампа обратилась в суд с просьбой предоставить новой администрации время «для поиска политического решения».

Президент Джо Байден подписал закон в апреле, пытаясь устранить потенциальные риски национальной безопасности со стороны TikTok , включая его связи с Китаем.

Верховный суд рассмотрит аргументы по делу 10 января.