Шейнбаум предложила называть США «мексиканской Америкой»

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо в среду осудила многочисленные комментарии избранного президента Дональда Трампа о Мексике, сделанные им на пресс-конференции днем ​​ранее.

Трамп во вторник призвал изменить название Мексиканского залива на «Залив Америки». Он сказал, что изменение названия звучит «красиво».

В ответ на это Шейнбаум в среду саркастически предложил называть США «мексиканской Америкой».

«Звучит неплохо, не правда ли?» — сказала Шейнбаум, указывая на карту мира Северной Америки XVII века. До мексикано-американской войны 1846–1848 годов территории нынешних американских штатов Калифорния, Техас и Аризона входили в состав Мексики.

«Он говорил о названии, мы говорим о названии», — сказала Шейнбаум. Она отметила, что Мексиканский залив имеет свое название с 1607 года.

Трамп, вступающий в должность на второй срок 20 января, заявил, что введет пошлины на товары из Мексики из-за иммиграции и наркоторговли.