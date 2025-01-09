Возле президентского дворца в Нджамене прогремели выстрелы

В среду вечером возле резиденции президента в столице Чада Нджамене раздались выстрелы.

По данным информационного агентства Reuters, у резиденции президента также были замечены колонны военной техники.

По данным французского информационного агентства AFP, источник в сфере безопасности сообщил, что вооруженные лица попали на внутреннюю часть президентского комплекса, а все дороги, ведущие к резиденции президента, были перекрыты, добавив, что на улицах Нджамены можно было увидеть танки.

«Ничего серьезного, никакой паники, ситуация под контролем», — написал он в Facebook, не вдаваясь в подробности.

Представитель правительства поддержал эти настроения.

«Это был небольшой инцидент... все спокойно», — сказал Абдераман Куламаллах в видео, размещенном в Facebook, которое, по его словам, было снято в президентском доме. «Вся эта попытка дестабилизации была уничтожена».