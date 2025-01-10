Швеция закупит 44 немецких танка Leopard

Швеция закупит 44 новых немецких боевых танка Leopard 2 A8 в рамках программы модернизации своего военного арсенала.

Министр обороны Пал Йонсон заявил, что Швеция планирует потратить около 22 млрд крон (1,91 млрд евро, 1,97 млрд долларов США) на укрепление своего оборонного потенциала.

Шведское оборонное агентство FMV подписало соглашение с немецко-французской оружейной компанией KNDS. Поставки должны начаться в 2028 году и ориентировочно продлятся до 2031 года.

Из новых приобретений 10 заменят танки, подаренные Швецией Украине. В дополнение к этим новым закупкам, еще 66 танков Leopard 2 также будут отремонтированы.

Это самая дорогостоящая модернизация военного парка, поскольку многие танки были закуплены в начале 2000-х годов.

Джонсон заявил, что страна, новый член НАТО , приступает к крупнейшему с 1950-х годов перевооружению обороны, ссылаясь на «ухудшение ситуации с безопасностью».

К концу 2031 года Швеция будет иметь 154 современных танка.