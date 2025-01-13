Пожары в Лос-Анджелесе: число погибших растет

Согласно ежедневному отчету коронера Лос -Анджелеса, число погибших в результате продолжающихся лесных пожаров возросло до 24.

Из всех погибших 16 человек были зарегистрированы в зоне пожара Итон, а восемь — в зоне Палисейдс.

Команды с собаками, ищущими погибших, продолжают проводить поиски по сетке, ожидая, что число будет расти.

Улучшение погодных условий и усилия пожарных ограничили распространение пожара Palisades, который продвигался в сторону Брентвуда и густонаселенной долины Сан-Фернандо. Однако в ближайшие дни ожидается новое ухудшение ситуации: «экстремальные пожары и опасные для жизни условия».

Площадь пожара Palisades на данный момент составляет 23 713 акров, и его удалось локализовать лишь на 13%.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Роуз Шенфельд, скорость ветра достигает 70 миль (110 километров) в час, что означает, что с утра вторника ожидается наступление «особенно опасной ситуации».

По меньшей мере 16 человек числятся пропавшими без вести из-за продолжающихся лесных пожаров вокруг Лос-Анджелеса .