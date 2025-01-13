Президент-популист Хорватии переизбран с большим перевесом голосов

Президент Хорватии Зоран Миланович в воскресенье победил на выборах на очередной пятилетний срок, показали почти окончательные официальные результаты.

Миланович, выдвинутый оппозиционной Социал-демократической партией (СДП), по оценкам, набрал 74% голосов после подсчета более 99% бюллетеней.

Драган Приморац, кандидат от правящей партии Хорватский демократический союз (ХДС), набрал около 26% голосов. В воскресенье в Хорватии после первого тура голосования 29 декабря прошел второй тур голосования между двумя претендентами.

Миланович был впервые избран президентом в 2020 году. До этого он занимал пост премьер-министра с конца 2011 года по начало 2016 года.

Сторонник левого крыла СДП, был яростным критиком нынешнего премьер-министра Андрея Пленковича из консервативной партии ХДС, и они часто спорили друг с другом.

В последние годы он перешел к более популистской риторике, нападая на Европейский союз и местных чиновников.

Это помогло ему привлечь внимание не только своих левых, но и правых и крайне правых избирателей.

«Хорватия, спасибо», сказал Миланович своим сторонникам после оглашения результатов.