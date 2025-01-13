«Росатом» грозит подать в суд на немецкую Siemens Energy

Российская государственная энергетическая корпорация «Росатом» планирует подать в суд на немецкого производителя за непоставку оборудования, предназначенного для строительства атомной электростанции «Аккую» на юге Турции.

Завод станет первым в своем роде в Турции. Это также крупнейший энергетический проект в истории Турции. 4 января глава Росатома Алексей Лихачев выдвинул серьезные обвинения в адрес немецкого поставщика и упомянул немецкого промышленного гиганта Siemens , хотя на самом деле он говорил о другой компании — Siemens Energy.

«Мы заметили сообщения в СМИ по этому поводу, но в настоящее время у нас нет иска», — заявил представитель Siemens Energy Тим Пролл-Герве.

Siemens Energy ранее была подразделением энергетических технологий Siemens, но в 2020 году стала независимой компанией и вышла на фондовую биржу. В настоящее время Siemens принадлежит 17% Siemens Energy.

Компания Proll-Gerwe подтвердила, что Siemens Energy должна была поставить газоизолированное оборудование для системы распределения электроэнергии атомной станции — критически важное оборудование, необходимое для ее подключения к турецкой энергосистеме.