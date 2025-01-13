В ЦБ назвали абсурдной идею заморозки вкладов россиян

Возможность заморозить вклады россиян была отмечена Центральным банком как несостоятельное предложение, которое нарушает права граждан и организаций на управление своими активами. Этот шаг может подорвать финансовую стабильность страны и основы банковской системы, подчеркнули представители банка в ответ на вопросы о возможной заморозке вкладов.

Регулятор утверждает, что если ограничить доступ к деньгам для населения и бизнеса, то это приведет к уходу людей из банков и, следовательно, прекращению кредитования экономики. В условиях рыночной экономики банковское кредитование является ключевым элементом, и предложенный шаг несовместим с его существованием.

В Центральном банке было отмечено, что замораживание вкладов не является альтернативой повышению ключевой ставки, так как это не сможет остановить рост инфляции. По мнению банка, если вклады будут заморожены, это вызовет у людей длительное недоверие к банкам и финансовой системе в целом. Вместо того чтобы хранить деньги на депозитах, они начнут инвестировать их в недвижимость и товары с длительным сроком использования, что приведет к негативным последствиям для роста цен. Ключевая ставка перестанет работать, а Центральный банк лишится своего основного инструмента воздействия на спрос и инфляцию. Банк России утверждает, что такой сценарий еще хуже, чем пиление ветки, на которой сидишь один.

Банк России утверждает, что сокращение ключевой ставки не приведет к массовому выводу денег из вкладов и возникновению гиперинфляции. Согласно исследованиям, граждане будут продолжать оставлять средства на депозитах в зависимости от ожиданий по инфляции и уровня ключевой ставки. Центральный банк планирует снижать ставки постепенно только при стабильном снижении инфляции и инфляционных ожиданий. Такая стратегия сделает депозиты более привлекательными. Основной стимул для увеличения потребления будет не в использовании накопленных средств, а в росте доходов. По мнению Центробанка, это не помешает снижению инфляции.