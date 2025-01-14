Байден: Я оставляю Трампу «более сильные» США

Уходящий президент США Джо Байден в понедельник выступил со своей последней речью по внешней политике в Государственном департаменте в Вашингтоне, за неделю до передачи власти своему преемнику-республиканцу Дональду Трампу.

В своей речи Байден затронул все темы: от его работы по укреплению американских альянсов до политики его администрации в отношении Украины и Китая.

«По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка стала сильнее, наши союзы стали крепче, наши противники и соперники стали слабее», — заявил Байден.

Президент заявил, что «оставляет следующую администрацию с очень сильными картами для игры», с «Америкой, которая вновь лидирует, объединяет страны, определяет повестку дня, объединяет других вокруг наших планов и миссий».

За последние четыре года президент помог восстановить отношения США со странами НАТО , которые стали напряженными при Трампе.

Байден заявил, что партнеры по военному альянсу НАТО «платят свою справедливую долю» — позиция, которую Трамп не разделяет.