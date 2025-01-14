ЕС объявил о выделении гуманитарной помощи Украине в размере 140 миллионов евро

Европейская комиссия сообщила о выделении нового пакета гуманитарной помощи Украине в размере 140 миллионов евро (что эквивалентно 142,8 миллиона долларов США).

Эти средства будут направлены на поддержку жителей восточных и southern регионов страны, пострадавших от военных действий. В своем заявлении Комиссия отметила, что финансирование будет использоваться для обеспечения продовольствием, жильем, медицинскими услугами, чистой водой и защитой людей в зимний период. С учетом этого, общий объем гуманитарной помощи от Европейской комиссии составит более 1,1 миллиарда евро.

В соседней Молдове на реализацию гуманитарных инициатив было направлено дополнительно 8 миллионов евро, чтобы поддержать украинских беженцев и местные сообщества, их принимающие.

По данным комиссии, примерно 12,7 миллиона людей испытывают острую необходимость в помощи, так как «агрессивная война России продолжает разрушать Украине».