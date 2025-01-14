Германия передала первую партию новых колесных гаубиц Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что «Украина может рассчитывать на нас», передавая первую из десятков совершенно новых колесных гаубиц, которые планируется передать Украине.

Новый глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас на прошлой неделе повторила, что, хотя она надеется, что США сохранят поддержку Киева, Европа готова взять на себя инициативу, если этого не произойдет.

Именно по этой причине премьер-министр Великобритании Стармер также был приглашен, несмотря на выход Соединенного Королевства из ЕС в 2016 году. Новое лейбористское правительство Стармера стремится освежить связи с Европой, особенно в сфере обороны, поскольку Великобритания остается одной из крупнейших военных держав Европы.