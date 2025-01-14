Немецкий суд постановил, что «дубайский шоколад» должен поступать из Дубая

Немецкий суд запретил супермаркету продавать продукт под названием « Дубайский шоколад », постановив, что модное кондитерское изделие может маркироваться как таковое только в том случае, если оно действительно произведено в Эмиратах.

Суд в западном городе Кельн постановил, что супермаркет-дискаунтер Aldi больше не может продавать свой «Alyan Dubai Handmade Chocolate», поскольку спорный продукт на самом деле произведен в Турции.

Aldi утверждала, что это было четко указано на обратной стороне этикетки, но суд пришел к выводу, что название продукта может заставить потребителей предположить, «что продукт на самом деле произведен в Дубае и импортирован в Германию».

В декабре компания Wilmers подала аналогичные жалобы против конкурента Adli — дискаунтера Lidl и швейцарской кондитерской компании Lindt, которые все еще продолжаются.