Северная Корея запускает испытательные ракеты в направлении Восточного моря

Военные Южной Кореи заявили, что во вторник Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря.

«Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря», — заявили военные Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) заявил, что ракеты были запущены из северной части материка и пролетели около 250 километров (155 миль), прежде чем приземлиться в Восточном море, также известном как Японское море, между Корейским полуостровом и Японией.

«Мы решительно осуждаем запуск как явную провокацию, которая серьезно угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове», — заявили в JCS. Они добавили, что информация была передана их союзникам — США и Японии.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что Сеул жестко отреагирует на провокацию, добавив, что новый запуск является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Этот запуск произошел всего через неделю после того, как Северная Корея запустила новую гиперзвуковую ракетную систему, первую за год. Она предназначена для атаки удаленных целей в Тихом океане.