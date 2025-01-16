Изменения в сфере логистики на Дальнем Востоке

Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию в компании «Деловые Линии», поделился с EastRussia информацией о текущих тенденциях в грузообороте, поступающем в Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

ДФО играет ключевую роль не только как важный транзитный узел, но и как значительный центр потребления. Это отражается на динамике поступающего груза, не являющегося транзитом: во второй половине 2024 года перевозчик «Деловые Линии» зафиксировал рост входящих грузопотоков на более чем 10% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Такой рост объясняется активным экономическим развитием макрорегиона. Например, за 2024 год введены в эксплуатацию около 120 новых промышленных объектов. Параллельно возводятся учреждения культуры и здравоохранения, создаются территории с ускоренным развитием. В последние годы внутренний туризм стал локомотивом для экономики Дальнего Востока, сопровождаемым инвестициями и модернизацией инфраструктуры. В результате, в 2023 году валовой региональный продукт (ВРП) увеличился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,3 трлн рублей. Итоги 2024 года еще предстоит подвести.

Изучение структуры груза, прибывающего в регион, выявило интересную закономерность: в 2024 году наиболее распространенными категориями грузов стали детали для промышленного оборудования и автозапчасти, которые составили около 22% от общего объема. Это подчеркивает необходимость оборудования и запчастей для новых производств. В целом, макрорегион является крупнейшим логистическим центром, через который проходят не только внутренние маршруты, но и крупнейшие международные сети, такие как Транссиб и Северный морской путь.

Если рассматривать распределение грузопотоков по населенным пунктам, крупные города продолжают играть ведущую роль. Наиболее значительные доли грузооборота имеют Владивосток (31,7%), Хабаровск (23,9%) и Благовещенск (12,2%). Основные источники грузов на Дальний Восток включают Москву, Новосибирск и Екатеринбург, которые являются промышленными и логистическими центрами, перераспределяющими потоки.