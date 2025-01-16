Южная Африка: тела погибших извлечены из золотого рудника

Полиция ЮАР сообщила в среду, что спустя несколько месяцев после начала работ по эвакуации людей, работавших на заброшенном золотом руднике в Южной Африке, спасатели за два дня работы извлекли из шахты 60 тел и 106 выживших.

«На второй день операций было извлечено и арестовано за незаконную добычу в общей сложности 106 живых нелегальных старателей . Пятьдесят один был признан мертвым», — говорится в заявлении полиции. Девять тел были извлечены накануне.

Полиция не уверена, сколько шахтеров осталось внутри незаконной шахты, но заявила, что, вероятно, их сотни. Шахтеры, многие из соседних стран, вошли в шахту около Стилфонтейна, примерно в 140 километрах (90 милях) к юго-западу от Йоханнесбурга, шахту, которая раньше была частью южноафриканской горнодобывающей промышленности, надеясь найти остатки золота.