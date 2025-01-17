Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет

Семья американского кинорежиссера Дэвида Линча в четверг объявила о его смерти незадолго до его 79-го дня рождения.

«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча», — говорится в заявлении, опубликованном в социальных сетях.

«Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась огромная дыра. Но, как он говорил, «следите за бубликом, а не за дыркой»».

Причина смерти пока неизвестна.

Признанный художник, работавший в кино, на телевидении, в живописи и музыке, Линч считался прежде всего одним из величайших авторов кино. Линч наиболее известен по кинофильмам «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», а также по новаторскому телесериалу «Твин Пикс».

Кинорежиссер получил четыре номинации на премию «Оскар», включая три номинации за лучшую режиссуру.

В 2019 году он получил почетную премию «Оскар» за достижения всей своей жизни.

Среди других достижений Линча — криминальная история «Дикие сердцем», получившая «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, биографическая драма «Человек-слон» и прямолинейный фильм категории G «Простая история».