Ракета SpaceX Starship потерпела неудачу

SpaceX потеряла верхнюю ступень своей ракеты Starship в четверг, сообщила компания. Это был седьмой орбитальный тест ракеты после того, как она столкнулась с аномалиями двигателя во время подъема в космос.

«На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль», — заявила Кейт Тайс из SpaceX во время веб-трансляции операции. «Мы всегда знали, что волнение сегодня гарантировано, успех не гарантирован».

Представители компании Илона Маска заявили, что космический корабль был уничтожен.

«Starship подвергся быстрой незапланированной разборке», — написала SpaceX.

Верхняя ступень Starship, которая на два метра (6,56 фута) выше предыдущих версий, успешно отделилась от сверхтяжелого ускорителя примерно через четыре минуты полета, как и планировалось.

Однако несколько минут спустя менеджер по коммуникациям SpaceX Дэн Хуот сообщил в прямом эфире, что у команд миссии «есть все средства связи с кораблём».

«Было здорово увидеть падение ракеты-носителя, но мы, очевидно, расстроены из-за корабля», — добавил Хуот, заявив, что потребуется время, чтобы выяснить, что произошло.