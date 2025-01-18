Мы единственная доставка роллов в Миассе, где клиент может заплатить столько, сколько сам захочет!

Анна Зенчева - Владелица доставки роллов "Фишка Суши" в Миассе рассказала про беспрецедентную акцию "Заплати за роллы столько, сколько захочешь".

Да, это действительно так. Любой желающий может прийти к нам в "Фишка Суши", заказать роллы и заплатить столько, сколько пожелает. Без подводных камней и подвохов. Всё просто.

Многие конкуренты и коллеги из других доставок покрутили пальцем у виска, но мы точно знаем, что делаем. Эта очень простая, но полезная акция.

У нас в Миассе много конкурентов, и убедить незнакомого с "Фишка Суши" человека заказать роллы именно у нас — задача не простая. Но у нас есть очень важное преимущество: мы прям сильно топим за качество. Но это невозможно передать в постах или рекламе. Поэтому мы устраиваем такие акции с целью дать попробовать человеку наш продукт, своего рода дегустацию.

Поверьте, тот, кто попробует наши роллы один раз, скорее всего, станет постоянным клиентом. Вкус у нас отличительный, — комментирует Анна.

К тому же у нас достаточно оригинальное меню, особенно суши-сетов. Очень большой выбор на любой вкус и кошелек. Чаще всего люди заказывают роллы на нашем сайте: https://fishka-sushi.ru. Для того чтобы воспользоваться акцией, нужно просто использовать промокод. Обычно мы рассылаем их нашим подписчикам в соцсетях!

За прошедший месяц акцией воспользовались уже 360 новых клиентов. Спустя две недели мы посчитали, сколько из них вернулось, и оказалось, что таких клиентов больше 200. Да, это не совсем выгодно в традиционном смысле, но, учитывая, что клиенты с удовольствием заказывают роллы повторно, это вполне хороший результат. Мы также думаем, что наши клиенты делятся с друзьями, ведь в Миассе любят качественные роллы, а мы уверены, что рекомендации не заставят себя ждать.