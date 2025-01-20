Израиль освободил 90 палестинцев в рамках соглашения о прекращении огня

Большинство освобожденных палестинцев были с территории оккупированного Израилем Западного берега , а остальные — из Восточного Иерусалима, сообщают израильские СМИ со ссылкой на военное управление страны.

Израильские СМИ сообщили, что большинство освобожденных — женщины и несовершеннолетние.

Израиль должен освободить 2000 заключенных палестинцев в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.

В честь прибытия автобусов с бывшими заключенными в фактическую столицу Западного берега реки Иордан Рамаллу был запущен фейерверк. Тысячи людей ждали их, чтобы поприветствовать.

Освобождение произошло после того, как ХАМАС передал троих израильских заложников , положив начало реализации соглашения о прекращении огня между группировкой и Израилем.