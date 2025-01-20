Народный марш в Вашингтоне собрал тысячи людей

Критики избранного президента США Дональда Трампа собрались в субботу в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы выразить поддержку прогрессивным идеям и отвергнуть его предстоящую инаугурацию в понедельник.

Демонстранты собрались на площадях по всему Вашингтону перед маршем, стуча в барабаны, выкрикивая лозунги и держа плакаты в ходе акции, получившей название «Народный марш».

Протестующие прошли к городскому Мемориалу Линкольна, где состоялся более масштабный митинг, где также была организована ярмарка для организаций на местном, государственном и национальном уровнях, где были размещены информационные стенды.

Участники марша представляли широкий спектр прогрессивных идей: от иммиграции и демократии до изменения климата, права на аборт и войны Израиля в секторе Газа.

Мероприятие произошло на фоне того, что на выходные, которые являются праздничными, по всей стране запланировано около 350 антитрамповских мероприятий, поскольку в понедельник отмечается ежегодная годовщина памяти Мартина Лютера Кинга-младшего.