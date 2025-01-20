Шольц: Германия не может перевернуть страницу Холокоста

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье выступил на собрании еврейской общины Франкфурта, посвященном 80-летию освобождения крупнейшего нацистского концлагеря Освенцим .

«Еврейская жизнь — это Франкфурт. Еврейская жизнь — это Германия. Это мы», — сказал Шольц в своем выступлении на церемонии поминовения.

Во Франкфурте Шольц заявил, что Германия несет ответственность за сохранение памяти о Холокосте, совершенном немцами во время Второй мировой войны. Шольц также подчеркнул «тревожную и тревожную нормализацию» антисемитизма, ненависти и крайне правых взглядов, особенно в социальных сетях .

«Интернет и социальные сети в частности часто становятся рассадником экстремистских позиций, подстрекательства и ненависти», — предупредил Шольц.

Более миллиона человек погибли в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау в оккупированной Польше во время Второй мировой войны. Большинство жертв были евреями, но среди них были и нееврейские поляки, цыгане и советские солдаты.