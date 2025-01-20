ВОЗ: Газа сталкивается с «огромными» проблемами в области здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала предоставить гуманитарным организациям полный доступ в сектор Газа после вступления в силу соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

«Удовлетворение огромных потребностей и восстановление системы здравоохранения станет чрезвычайно сложной и трудной задачей», — говорится в пресс-релизе агентства ООН по здравоохранению, в котором также отмечается, что «предстоящие проблемы в области здравоохранения огромны».

ВОЗ заявила, что «готова расширить масштабы ответных мер» совместно с другими агентствами ООН и организациями по оказанию помощи.

В документе содержится призыв к устранению «препятствий безопасности, мешающих проведению операций», а также к созданию «условий на местах, которые обеспечивают систематический доступ к населению по всей территории Газы».

Агентство заявило, что большинство больниц Газы были повреждены или частично разрушены, и только 38% центров первичной медико-санитарной помощи функционируют. Оно также предупредило о распространении болезней и сохраняющемся риске голода.