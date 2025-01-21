Кто для россиян стал главным экспертом по рациональному подходу к здоровью в 2024 году

Коммерсант опубликовал Топ-10 лидеров общественного мнения в сфере популярных индустрий, которые повлияли на экономику страны и качество жизни россиян в 2024 году.

С каждым годом увеличивается число приверженцев здорового образа жизни. Мнение экспертов и специалистов стало очень важным, доверие нашей медицине возросло в разы, а врачи в свою очередь, стали больше погружаться в науку и современные технологии фармацевтики.

Экспертом по улучшению качества жизни, а также помощником в выборе правильных биологических добавок и аптечных препаратов, в 2024 году стал врач-диетолог, автор книг и статей про правильное и осознаное питание, руководитель Центра Здорового образа жизни, блогер с более чем трехмиллионной аудиторией, Ирина Писарева.

Этого врача-эксперта многие узнали после её скандальной инициативы, ввести маркировку продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет «страшными» картинками с заболеваниями. Напомним, что тогда Ирину Писареву поддержали Депутаты Государственной Думы РФ, но инициатива не была реализована.