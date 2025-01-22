Шольц направился в Париж на встречу с Макроном

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном всего через несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа .

Встреча приурочена к годовщине Елисейского договора 1963 года, подписанного лидерами после Второй мировой войны Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем.

Позиционирование Европы в отношениях с Соединенными Штатами в свете новой администрации Трампа, вероятно, станет главной темой обсуждения, за которой последуют война на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Ожидается, что Макрон примет немецкого лидера в Елисейском дворце около полудня.