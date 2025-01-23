Чиновники в Тюменской области мешают возведению доступного жилья

Следственный комитет занялся рассмотрением ситуации вокруг села Перевалово под Тюменью, которое стало ареной противостояния между застройщиком и чиновниками из администрации Тюменского района. Как сообщает Общероссийское издание журналистских расследований «Версия», разбирательство длится уже несколько месяцев и наконец появилась вероятность, что здравый смысл восторжествует.

Суть вопроса



Доступность жилья является одной из значимых проблем в Тюменской области, найти ее решение удалось местному предпринимателю Станиславу Борисову. Последние пять лет в селе Перевалово он строит качественное и доступное жилье. Например, начальный ценник за просторную «евротрешку» площадью 87,5 кв.м составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей. Такие цен в регионе просто нет. Вместе с каждым домом положен земельный участок в 5 соток, а сам поселок находится всего в 10 минутах езды от Тюмени. Не забывает застройщик и об интересах тех жителей области, кто нуждается в поддержке. так, 22 дома были переданы в дар участникам СВО, а также семьям тех бойцов, кто уже не вернется домой.

Еще на старте проекта повышенное внимание было уделено оформлению разрешительной и проектной документации, поэтому у органов власти никаких нареканий к застройщику не возникло. Все разрешения были получены. Все шло хорошо до 2024 года, когда местные власти начали регулярно предъявлять претензии к компании и ее проекту, всячески мешая реализации проекта.

Проблемы с электроэнергией



Весной прошлого года возникла проблема с подключением домов к электроснабжению, в ПАО «Россети» начали массово отказывать владельцам жилья, мотивируя свое решение отсутствием необходимой инженерной инфраструктуры. При этом в самом селе энергообъекты были возведены за счет застройщика, были соблюдены все требования и процедуры, установленные законом.

Для решения проблемы сформировали рабочую комиссию с привлечением руководителей администрации района и муниципального образования, а также представителей «Россети». Тем не менее, не просто не удалось найти выход из ситуации, появились новые проблемы.

Ранее, блогер Сергей Колясников рассказал в в своем telegram-канале Zergulio, что изначально «Россети» выставили счет за подключение на сумму в 50 миллиардов рублей при стоимости присоединения одного домовладения в 40 миллионов рублей. Затем решить проблему предложил Игорь Гаврищук, возглавляющий компанию «Дорстрой», но его условием стала передача ему сельских электросетей, что позволит ему в дальнейшем собирать с жильцов плату за пользование.

Позднее активизировались и местные власти, потребовавшие от застройщика передачи им в собственность не только земельных участков под объектами электрохозяйства, но и их самих со всем оборудованием, стоимость которого составляет многие миллионы рублей. В противном случае данное имущество «обещали» изъять, как бесхозное.

В отношении застройщика было открыто уголовное дело по факту продажи жилья, не подключенного к электроснабжению. Но законом такие сделки не запрещены, клиенты были информированы об отсутствии электроэнергии, соответствующая запись присутствует в договорах. Несмотря на то, что никакого нарушения закона нет, уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении Борисова продолжает оставаться открытым.

К защите своих прав подключились и владельцы загородных домов, в числе прочего они записали коллективное обращение к Президенту Российской Федерации. Осенью появилась информация о том, что фигурантами уголовного дела выступают и некоторые представители компании «Россети», которые отказывали в подключении через компанию-посредника.

Кое-как проблему света удалось решить и электричество появилось в домах, но теперь жители Перевалово не могут официально зарегистрировать свое жилье, ограничения на это установлены администрацией Тюменского района. Причиной называется несоответствие целевому использованию, так как часть земли на территории нынешнего поселка предназначалась для строительства автодорооги, поэтому отдельные домовладения лишили статуса ИЖС. Началось очередное судебное разбирательство, в котором жителям удалось добиться победы, частично ограничения были сняты.

В начале января этого года к резонансной ситуации подключился Следственный комитет. По некоторым данным открыто новое уголовное дело, теперь группу лиц из Администрации района и Главного управления строительством подозревают в халатности. Никаких фамилий пока не называется, но можно ожидать, что конкретные лица будут установлены уже в ближайшее время.

Очередной претензией к застройщику от администрации стало несоответствие внутренних дорог строительным нормам, при условии, что фактически они отвечают понятию «проезд», которое установлено правительственным постановлением Тюменской области. После того, как были предоставлены соответствующие подтверждения, администрации пришлось согласиться, что она неправа в этом вопросе.

Пока проект продолжает сталкиваться с многочисленными преградами недоброжелателей, а жители области с проблемами покупки качественного и доступного жилья.

Источник: VERSIA.RU