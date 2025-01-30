Пассажирский самолет и вертолет столкнулись над Вашингтоном

Как сообщил на пресс-конференции начальник пожарной службы и службы скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли, в настоящее время в поисково-спасательной операции в регионе участвуют 300 сотрудников нескольких правоохранительных и пожарных служб.

По его словам, сильный ветер, плохая ночная видимость, холодная погода и мутная вода в совокупности создали «очень сложные условия для погружения».

«Мы очень сожалеем о семьях, понесших утрату», — сказала она, добавив, что на борту пассажирского самолета American Airlines находилось 64 человека, а на военном вертолете — три человека.

К Боузеру присоединились министр транспорта США Шон Даффи, сенатор США Джим Моран, сенатор Роджер Маршалл и Джек Поттер, глава Управления аэропортов столичного Вашингтона.

Российские фигуристы и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета American Airlines, потерпевшего крушение недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Супружеская пара Шишкова и Наумов в 1994 году выиграла чемпионат мира по парному фигурному катанию.