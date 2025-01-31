ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам

Европейский центральный банк — центральный банк 20 стран, использующих евро, — в четверг снизил ключевую ставку по депозитам на четверть процентного пункта до 2,75%.

Этот широко ожидаемый шаг стал четвертым снижением ставок ЕЦБ подряд — пятым с июня, когда франкфуртский институт начал текущий цикл смягчения ставок.

ЕЦБ занимается жонглированием, поскольку снижение процентных ставок делает заимствования более доступными. Хотя это может стимулировать рост, это также может раздуть инфляцию.

Хотя инфляция снизилась с пикового значения в 10,6% в октябре 2022 года, она по-прежнему остается выше целевого показателя в 2% и выросла до 2,4% в декабре на фоне роста цен на энергоносители.

Экономика еврозоны стагнирует, а в Германии второй год подряд наблюдается сокращение производства.

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила, что экономике будет сложно восстановиться после стагнации в конце 2024 года.

Рост «будет оставаться слабым в ближайшей перспективе», — заявила Лагард на пресс-конференции. Денежно-кредитная политика «остается ограничительной», сказала она, указав, что желательны более низкие затраты по заимствованиям и что вероятны дальнейшие сокращения.

«Мы не обсуждали, потому что на данном этапе было бы преждевременно говорить о том, где нам следует остановиться», — сказала Лагард. «Мы знаем направление движения».