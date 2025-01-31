Франция требует от Руанды «немедленно» покинуть ДР Конго

Париж вновь осудил наступление «М23» в Конго.

«Суверенитет и территориальная целостность [Конго] не подлежат обсуждению», — заявил официальный представитель МИД Франции Кристоф Лемуан. «Движение M23 должно немедленно уйти с территорий, которые оно взяло под контроль. Руандийские силы должны срочно покинуть территорию ДРК», — заявил он.

Он сообщил, что министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро отправился в столицу Руанды Кигали после визита в Киншасу.

Представитель заявил, что Париж поддерживает дипломатические усилия Анголы и Кении по посредничеству в мирных переговорах между Конго и Руандой.

Визит министра состоялся после того, как протестующие ворвались в посольство Франции и другие дипломатические миссии в столице Конго.