Президент Германии посещает Саудовскую Аравию, Иорданию и Турцию

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник начал трехдневный тур по Ближнему Востоку, в ходе которого он встретится с лидерами Саудовской Аравии, Иордании и Турции .

Поездка будет в первую очередь сосредоточена на меняющейся ситуации безопасности в Сирии , где давний правитель Башар Асад был недавно свергнут исламистскими повстанцами после почти 14 лет гражданской войны, а также на текущем положении дел в секторе Газа . Гуманитарная помощь как для Сирии, так и для сектора Газа будет обсуждаться в этом контексте.

Ожидается, что будут также рассмотрены вопросы ослабления позиций Ирана в регионе и изменения во внешней политике США при президенте Дональде Трампе .

Первоначально поездка планировалась на ноябрь, но была отложена из-за надвигающегося распада правящей в Германии левоцентристской коалиции.