Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года, в Российско-Украинской конфронтации погибли 45 100 украинских солдат. По его словам, еще 390 000 военнослужащих получили ранения.

Поскольку ситуация на линии фронта в значительной степени зашла в тупик по мере приближения третьей годовщины начала полномасштабной войны, Зеленский заявил, что готов провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту.

«Если это единственный вариант, при котором мы можем принести мир гражданам Украины и не потерять людей, мы определенно выберем этот вариант», — заявил он британскому медийному деятелю Пирсу Моргану в интервью, транслировавшемся на YouTube во вторник.

Он добавил, что в таких переговорах должны участвовать «четыре участника».

«Если люди считают, что мы должны перейти на дипломатический путь, а я считаю, что мы готовы перейти на дипломатический путь, то должны быть США, Европа, Украина и Россия», — сказал он.