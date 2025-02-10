Израильские войска выведены из коридора Нецарим в секторе Газа

В воскресенье Израиль завершил вывод войск из коридора Нецарим в секторе Газа в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, достигнутого Израилем с военизированной группировкой.

Коридор Нецарим проходит на протяжении 4 миль (6 километров) от границы Израиля до Средиземного моря. Эта полоса земли, которая делит северную часть Газы с юга, использовалась Израилем для размещения войск.

Размещение израильских войск в коридоре отрезало северные поселения Газы, такие как город Газа, от южной части территории.

Правительство Израиля официально не комментировало свой вывод войск из коридора, однако неназванный представитель израильских служб безопасности сообщил агентству AFP перед выводом, что армия «готовится к реализации соглашения о прекращении огня в соответствии с указаниями политического эшелона».