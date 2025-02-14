Прошлый год стал периодом стремительного подъема международных автомобильных грузоперевозок

Российские коммерческие отношения с бывшими советскими республиками и Китаем приобрели новую динамику.

Согласно информации с биржи грузоперевозок ATI.SU, пишут «Ведомости», количество запросов на международные автотранспортные перевозки из России увеличилось на 45% за 2024 год. Для сравнения, в 2023 году эта цифра выросла на 21%. Абсолютные значения биржа не раскрывает.

Наибольший темп увеличения наблюдался в четвертом квартале 2024 года: на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 41% по отношению к третьему кварталу 2024 года.

Основной вклад в этот рост пришелся на экспортные маршруты в страны бывшего СССР. К примеру, заявки на перевозки в Беларусь выросли на 67%, в Казахстан – на 44%, в Азербайджан – на 69%, а в Грузию и Киргизию – на 35%. Среди дальних стран заметно увеличился интерес к перевозкам в Китай, Иран и Германию, тогда как Турция зафиксировала спад на 32%.

Отмечен и рост объема запросов на грузоперевозки в Россию на 36%, в то время как цены на эти услуги поднялись на 41% за тот же период, согласно данным биржи. В 2023 году динамика импорта была гораздо скромнее – всего 6%. Рост заявок во втором полугодии 2024 года ускорился: в третьем квартале на 68%, в четвертом – на 39%. Наибольший интерес к импортным перевозкам в Россию проявили Китай и Азербайджан, где спрос увеличился в три раза, а также Казахстан, Узбекистан и Грузия.

Святослав Вильде, основатель и директор биржи ATI.SU, отметает, что волатильность в международных перевозках вызвана трудностями с международными расчетами и санкциями. Он также подчеркнул повышение интереса к автомобильным перевозкам из Китая.

«Раньше такие маршруты считались малорентабельными, но рост товарооборота изменил ситуацию», – пояснил он. Российская железная дорога сообщила о снижении погрузки на 4,1% за прошлый год. Газета «Ведомости» упоминает проблемы с нагрузкой на железнодорожные пути Восточного полигона.

За отчетный период количество внутренних перевозок увеличилось на 6% благодаря активным первым месяцам 2024 года. В январе — ноябре доля автоперевозок в общем объеме грузооборота по России поднялась на 1,2%, достигнув 13,1%. Самыми востребованными стали перевозки на дальневосточном маршруте, согласно статистике ATI.SU.

По итогам 2023 года рост внутренних перевозок составил 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Это привело к снижению транспортных расходов на 8% для ста наиболее популярных направлений, в то время как в 2023 году они выросли на 28%.

Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые Линии», подтвердил, что объем экспортных автомобильных перевозок их компании в 2024 году увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом. Основные направления – Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Абхазия. Спрос на импортные перевозки в Россию увеличился в 1,7 раза, главным образом благодаря поставкам из Китая, который составляет более 80% всех доставок.

Развитие торговых связей с соседними странами создало условия для так называемых «кругорейсов», когда транспорт возвращается с импортными грузами, комментирует Алексей Мисаилов, директор по развитию FM Logistic в России.

Блокировка доступа к международным транспортным сайтам сыграла на руку увеличению заявок на платформе ATI.SU, считает Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики. Дополнительные бесплатные услуги для поиска перевозчиков привлекли внимание участников рынка.

Перевозки в страны СНГ и Китай продолжают набирать обороты, подтверждает Федоткина, ссылаясь на данные участников союза. В условиях сокращения на европейских рынках производители начали искать новые возможности сбыта.