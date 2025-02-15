«Паруса на крыше» – амбассадор «Петербургской кухни»

История на высоте: ресторан, где Петербург не только за окнами, но и в тарелке

С 2024 года ресторан «Паруса на крыше» официально стал амбассадором проекта «Петербургская кухня», запущенного Правительством Санкт-Петербурга и Комитетом по внешним связям. Теперь гости ресторана могут не только любоваться панорамными видами на знаковые места города, но и наслаждаться вкусами, пропитанными историей Северной столицы.

💡 Новый слоган ресторана:

✨ «Петербург не только за окнами ресторана, но и в тарелке»✨

Вкус истории на высоте: легендарная кухня XIX века

В меню ресторана появился специальный раздел с историческими блюдами, воссозданными по кулинарной книге **Игнатия Радецкого «Санкт-Петербургская кухня» (1862 г.). Этот уникальный труд является настоящей энциклопедией гастрономии имперского Петербурга.

Гости смогут попробовать блюда, которые подавали при дворе и в лучших домах города, где переплелись изысканность французской кухни и самобытные русские традиции.

Ресторан с панорамой на 20 достопримечательностей.

«Паруса на крыше» — это не просто ресторан, а настоящая визитная карточка Санкт-Петербурга. Заведение находится в уникальной локации, с которой открывается захватывающий вид на 20 главных достопримечательностей города.

С высоты «Парусов на крыше» можно увидеть:

🏰 Петропавловскую крепость

🕍 Исаакиевский собор

🌉 Дворцовый мост

🎭 Александринский театр

...и еще множество знаковых мест, формирующих облик Петербурга.

Гастрономическая жемчужина Петербурга.

Визит в «Паруса на крыше» — это путешествие во времени, где каждое блюдо рассказывает свою историю, а панорама города становится живой декорацией для незабываемого вечера.

Ждем вас в одном из самых атмосферных ресторанов Санкт-Петербурга, где Петербург не только за окнами, но и в тарелке!

📍 Адрес:

Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 9

📞 Бронирование:



🌐 Сайт: nakryshe.parusa-spb.ru