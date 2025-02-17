Мерц предупреждает о возможном разрыве между ЕС и США

Фридрих Мерц , возглавляющий консервативную партию Германии Христианско-демократический союз (ХДС), предупредил о возможном расколе в отношениях между Соединенными Штатами и европейскими странами.

«Разногласия между США и Европой приобрели совершенно новое качество», — заявил Мерц в еженедельном электронном письме своим сторонникам.

«Теперь речь идет о нашем фундаментальном понимании демократии и открытого общества. Теперь речь идет о независимости судов и разделении властей, а также об основном консенсусе на сегодняшний день относительно реальных угроз нашей свободе», — сказал он.

Он сделал эти комментарии после того, как вице-президент США Дж. Д. Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу и заявил, что Европа отступает «от некоторых из своих самых основополагающих ценностей», одновременно критикуя европейские государства по внутриполитическим вопросам.