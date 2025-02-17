Рютте: Украине никогда не обещали членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президенту России Владимиру Путину важно понять, что Запад «един», поскольку начинаются мирные переговоры, направленные на прекращение войны России с Украиной.

«Я, конечно, не знаю, что именно на уме у президента Путина», — сказал Рютте журналистам. «Он сильный переговорщик, он очень непредсказуем, но в конце концов, если мы хотим заключить мирное соглашение, он нам нужен там».

Рютте добавил, что Украина будет так или иначе вовлечена в любое мирное соглашение, но отметил, что лидеры Альянса никогда не обещали Украине, что она станет членом НАТО, если заключит мирное соглашение с Россией.

«Мы должны убедиться, что Владимир Путин никогда больше не попытается напасть на Украину, это крайне важно... но Украине никогда не обещали, что в рамках мирного соглашения она станет частью НАТО», — сказал Рютте.