Антарктида покорена лазерами: как передовое оборудование пришло на помощь полярникам

Вместе с 70-й антарктической экспедицией на антарктическую станцию Беллинсгаузен отправились два уникальных аппарата — многофункциональная сварка 4в1 и лазерный маркер. Как лазерные технологии покорили край Земли, рассказываем в этой статье.

Суровые условия vs лазеры

Справиться с погодными условиями ледяного континента совсем не легко. Но лазерная сварка 4в1 подтвердила свою эффективность. Тесты доказали: ни морозы до -30 °C, ни порывистый ветер, ни осадки не помешают сварочному аппарату демонстрировать стабильную производительность.

Чем же так уникален этот многофункциональный аппарат? Он сочетает в себе функции сварки, резки, зачистки и очистки металлических поверхностей.

Невероятная универсальность аппарата поможет полярникам решать целый спектр задач: ремонт зданий, модернизация оборудования, изготовление металлической тары и устранение коррозии.

«Чистим, режем и варим! Теперь мы можем работать эффективно, даже в суровых антарктических условиях. Наши инженеры просто в восторге!» — делится сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Андрей Миракин.

Лазерный маркер, который творит чудеса

Обозначение контейнеров, колб и оборудования — это не просто удобство, а жизненная необходимость. Лазерный маркер стал настоящим спасением для полярников. Его яркая и глубокая маркировка стойко переносит воздействия соли, песка и ветра, поэтому все шильды станции Беллинсгаузен будут моментально обновлены.

Более того, этот маркер вдохновляет на творчество! Сотрудники полярной станции теперь могут проводить свой досуг за изготовлением оригинальных сувениров с самого холодного края Земли.

Судно уже достигло побережья Антарктиды и полярники уже готовы проводить исследования таинственного материка.