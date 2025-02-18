Дипломаты США и России провели переговоры в Эр-Рияде

Главные дипломаты США и России начали переговоры в Саудовской Аравии о прекращении войны на Украине и перезагрузке отношений между странами.

Американскую команду возглавляет государственный секретарь США Марко Рубио, в ее состав также входят советник по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник Стив Виткофф.

Российскую делегацию возглавляют министр иностранных дел России Сергей Лавров и советник президента Владимира Путина по международным вопросам Юрий Ушаков.

Это самые значимые переговоры между Вашингтоном и Москвой с тех пор, как Россия начала СВО в феврале 2022 года.

Встреча отражает существенный отход от позиции Вашингтона при администрации президента Джо Байдена, который избегал публичных контактов, поскольку считал, что Россия не настроена серьезно прекратить войну.

Украина заявила, что на переговорах, на которые Киев не был приглашен, мирное соглашение от ее имени не может быть достигнуто.