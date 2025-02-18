Кабинет безопасности Израиля обсудит перемирие в секторе Газа

Министерство обороны Израиля объявило, что израильские власти создадут специальное агентство для «добровольного» переселения палестинцев из сектора Газа.

«Министр обороны Исраэль Кац провел в понедельник совещание по добровольному выезду жителей Газы, по итогам которого он принял решение о создании в Министерстве обороны управления по добровольному выезду жителей Газы», ​​— сообщили в министерстве.

Израильские СМИ сообщили, что в состав агентства войдут представители различных министерств и оборонных ведомств.

В пятницу Саудовская Аравия проведет саммит арабских стран на высшем уровне, на котором будут обсуждаться усилия по восстановлению сектора Газа после войны.

Встреча состоялась после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул противоречивые планы по захвату палестинской территории и постоянному переселению ее жителей в соседние арабские государства. План был широко отвергнут арабскими странами и экспертами по правам человека.