Коста-Рика примет депортированных из США граждан

«Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с США в репатриации 200 нелегальных иммигрантов в свою страну. Это выходцы из Центральной Азии и Индии», — говорится в заявлении.

Первая группа депортированных, прибывающих в среду, будет размещена во временном центре для мигрантов недалеко от границы с Панамой.

Операция будет финансироваться правительством США под контролем Международной организации по миграции (МОМ).

Во время турне госсекретаря США Марко Рубио по Латинской Америке Панама и Гватемала договорились о подобной договоренности.

В Гватемалу пока не прибыли мигранты, однако на прошлой неделе Панама приняла 119 мигрантов из Китая, Пакистана, Афганистана и так далее.

На протяжении всей своей политической карьеры президент США Дональд Трамп занимал жесткую позицию в отношении мигрантов. После вступления в должность в январе этого года он поклялся депортировать «миллионы и миллионы» мигрантов.

Ранее США депортировали более 300 индийцев на трех военных самолетах. Фотографии депортированных в наручниках вызвали гнев в Индии.