Папа Франциск находится в «сложной» ситуации со здоровьем

Ватикан подтвердил в понедельник, что Папа Франциск столкнулся со «сложной клинической ситуацией» и на данный момент останется в римской больнице Джемелли.

«Результаты тестов, проведенных в последние дни и сегодня, продемонстрировали полимикробную инфекцию дыхательных путей», — говорится в кратком заявлении Святого Престола, в котором также отмечается, что проблема требует «соответствующего пребывания в больнице».

Позднее в понедельник Ватикан сообщил, что состояние Папы стабильное, у него нет температуры.

88-летнему Франциску уже пришлось отменить множество мероприятий из-за своей болезни, из-за которой он пробыл в больнице дольше, чем из-за пневмонии в 2023 году.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что Папа находится «в хорошем расположении духа» на следующий день после того, как на официальном аккаунте Франциска появилась публикация, в которой он поблагодарил верующих за их «любовь, молитвы и близость, с которыми вы сопровождаете меня в эти дни».

В воскресенье его состояние было охарактеризовано как «стабильное», и он поговорил по телефону с членами католической общины Газы , сообщает итальянский телеканал Mediaset.