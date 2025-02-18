Tesla начинает нанимать сотрудников в Индии после встречи Моди и Маска

Американский производитель электромобилей Tesla объявил о вакансиях на 13 должностей в Индии в понедельник. Вакансии, начиная от взаимодействия с потребителями и заканчивая вакансиями управляющих магазинами, были опубликованы на странице компании в LinkedIn.

Это произошло сразу после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США , где он встретился с Илоном Маском , основателем и генеральным директором Tesla, а также специальным государственным служащим при президенте Дональде Трампе.

После встречи никаких планов не было объявлено , но Моди сказал в интервью, что он обсудил с Маском «космос, мобильность, технологии и инновации».

Индия в настоящее время не является крупным рынком для электромобилей, в прошлом году было продано всего 100 000 единиц. Для сравнения, в прошлом году в Китае было продано 11 миллионов электромобилей.

Однако в Индии наблюдается растущий интерес к электромобилям.

Tesla ранее заложила основу, создав инфраструктуру продаж в Индии с 2021 года. Однако Маск заявил, что высокие тарифы являются сдерживающим фактором для планов компании в Индии. Местная деловая ежедневная газета Business Standard сообщила, что у Маска есть планы использовать «текущие производственные линии гораздо эффективнее», согласно отчету о доходах в апреле 2024 года.