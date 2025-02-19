Елизавета Меркушева: Как сделать живот подтянутым: вся правда и эффективные методы

Фитнес тренер Елизавета Меркушева рассказала читателям о методах, которые максимально эффективно позволяют добиться подтянутого живота и о том, какие ошибки допускают многие в данном вопросе!

Запросы о подтянутом животе — одни из самых популярных в мире фитнеса. Ежемесячно десятки тысяч людей ищут в интернете, как убрать живот или сделать его плоским. Однако часто за этими поисками скрывается не только желание улучшить внешний вид, но и множество заблуждений. Проблема в том, что большинство распространённых методов либо бесполезны, либо потенциально вредны. Разберёмся, как действительно добиться подтянутого живота и избежать ошибок.

Как устроен живот и его мышцы

Главное, что нужно понять: шесть кубиков есть у всех. Да, у каждого человека! Это не миф, а анатомическая особенность прямой мышцы живота. Она разделена сухожильными перемычками, которые формируют те самые «кубики». Кроме прямой мышцы, живот включает косые и поперечные мышцы. Именно их правильная работа отвечает за подтянутый и гармоничный внешний вид живота.

Основные функции мышц живота:

Дыхание. Они участвуют в каждом вдохе и выдохе. Поддержание вертикального положения тела. Обеспечение ритма ходьбы. Сгибание позвоночника.

Большинство упражнений для пресса нацелены на последнюю функцию, но в реальной жизни она используется реже всего. Именно поэтому подход к тренировкам должен быть осознанным и основанным на понимании функциональной роли мышц.

Почему нельзя тренировать только пресс?

Мышцы живота не работают изолированно. Они тесно связаны с дыхательной диафрагмой (сверху), мышцами тазового дна (снизу) и поясничной мышцей (сзади). Все эти элементы образуют «кор» — глубокую мышечную систему, которая стабилизирует тело, поддерживает осанку и обеспечивает передачу сил между верхними и нижними конечностями.

Поэтому попытки убрать живот только с помощью упражнений на пресс бессмысленны. Важно работать с телом комплексно, чтобы улучшить координацию, укрепить кор и гармонично распределить нагрузку.

Ошибки, которые мешают убрать живот

Постоянное втягивание живота

Многие считают, что ходить с втянутым животом — это способ сделать его меньше. На самом деле, такая привычка нарушает работу мышц кора, ухудшает дыхание и может привести к проблемам с тазовым дном.

Вакуум

Техника вакуума популярна в фитнесе, но её эффективность для уменьшения объёма живота сильно преувеличена. Без подготовки это упражнение может нанести вред, особенно людям с проблемами внутренних органов или мышц тазового дна.

Скручивания и длительные планки

Скручивания перегружают позвоночник, а планки, выполняемые дольше 40 секунд, теряют свою эффективность. Вместо этого лучше выбирать динамические вариации планок, которые включают мышцы кора более естественным образом.

Почему живот выпирает?

Подтянутый живот — это не только результат тренировок. На его внешний вид влияют многие факторы:

Лишний жир в области живота.

Проблемы с осанкой и тазовым дном.

Расхождение прямой мышцы живота (диастаз).

Нарушения в работе внутренних органов и пищеварительной системы.

Каждая из этих причин требует индивидуального подхода. Например, если у вас есть диастаз, нужно исключить упражнения с сильным напряжением пресса и сосредоточиться на мягких техниках.

Что действительно работает?

Комплексные тренировки

Чтобы живот стал подтянутым, нужно задействовать всё тело. Функциональные упражнения, включающие работу кора, дыхания и координации, гораздо эффективнее обычных скручиваний.

Работа с осанкой

Выпирающий живот часто связан с неправильным положением таза и слабостью мышц спины. Укрепление мышц-стабилизаторов помогает исправить осанку и визуально уменьшить живот.

Питание

Без правильного питания все усилия будут напрасны. Сбалансированный рацион, основанный на белках, жирах и углеводах, а также умеренный дефицит калорий — это основа для уменьшения объёма жировой ткани.

Тренировка тазового дна

Мышцы тазового дна играют важную роль в поддержании внутрибрюшного давления. Их укрепление помогает улучшить тонус живота и предотвратить проблемы, связанные с гиподинамией или беременностью.

Правильное дыхание

Глубокое диафрагмальное дыхание активирует мышцы живота и улучшает их работу.

Это простая, но мощная техника, которую можно практиковать ежедневно.

Рекомендации для женщин после родов

После беременности тело женщины претерпевает значительные изменения. Часто живот выглядит выпирающим из-за ослабления мышц кора и наличия диастаза. Если вы хотите восстановить форму:

Проверьте состояние мышц тазового дна и диастаза.

Избегайте интенсивных упражнений на пресс, пока мышцы не укрепятся.

Практикуйте мягкие комплексы для кора и тазового дна, уделяя внимание дыханию и осанке.

Выводы

Подтянутый живот — это результат комплексного подхода. Основа успеха — это не изнуряющие тренировки и модные техники, а грамотная работа с телом и внимательное отношение к своему здоровью. Забудьте о мифах и бесполезных методах. Начните с основ: тренируйте кор, следите за питанием, дышите глубоко и любите своё тело.

Эти шаги не только сделают ваш живот подтянутым, но и укрепят здоровье, подарят энергию и уверенность в себе.