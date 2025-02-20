Австралия заметила китайские корабли у восточного побережья

В четверг Австралия заявила, что отслеживает «необычное» присутствие китайских военных кораблей вблизи своего восточного побережья. «Мы внимательно следим за ними и будем следить за каждым шагом. Это не беспрецедентно. Но это необычное событие», — заявил Sky News министр обороны Ричард Марлес.

Марлес заявил, что за судами ведется наблюдение, но они не представляют угрозы и «действуют в соответствии с международным правом».

Фрегат, крейсер и танкер-снабженец, принадлежащие китайскому флоту, были впервые замечены на прошлой неделе у берегов материковой Австралии. Затем они направились по пути, который привел их к восточному побережью.

Затем фрегат направился к проливу Торреса между Австралией и Папуа-Новой Гвинеей. Он шел в 150 морских милях (240 км) от побережья Сиднея, сообщила газета Financial Times.

В последнее время участились нарушения воздушного пространства над Южно-Китайским морем.

На прошлой неделе Австралия раскритиковала Китай за то, что его истребитель сбросил осветительные ракеты рядом с самолетом австралийских ВВС, патрулировавшим Южно-Китайское море.

В ответ Пекин заявил, что Австралия «нарушает суверенитет Китая и ставит под угрозу национальную безопасность Китая».