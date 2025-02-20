Ближний Восток: план Трампа по Газе отвергнут ОАЭ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил находящемуся с визитом госсекретарю США Марко Рубио, что его страна отвергает выселение палестинцев с их земель.

Визит Рубио в ОАЭ состоится накануне пятничного саммита в Саудовской Аравии Совета сотрудничества шести государств Персидского залива, Египта и Иордании, который будет посвящен плану президента США Дональда Трампа по послевоенному устройству Газы.

Трамп предложил «захватить» палестинский анклав и переселить его 2,4 млн жителей, в первую очередь в соседние Иорданию и Египет. Он описал Газу как непригодную для проживания.

Реконструкция в Газе явно необходима. После более чем года израильских бомбардировок — в ответ на атаки 7 октября 2023 года со стороны базирующейся в Газе группировки боевиков — большая часть анклава лежит в руинах. В настоящее время действует "хрупкое" прекращение огня.