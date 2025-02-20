Комиссия Общественной палаты России отметила 170-летие синоптической карты и поздравила гидрометеорологов

19 февраля стало особенным днём не только для любителей метеорологии, но и для всей страны – в этот день отмечается 170-летие появления синоптической карты. Ровно 170 лет назад директор Парижской обсерватории Урбен Леверье представил Парижской академии наук оперативную карту погоды, которая охватывала территорию Европы и фиксировала погодные условия в интервале между 9 и 10 часами утра.

Синоптическая карта – важный инструмент современной метеорологии

Синоптическая карта представляет собой географическую карту, на которой с помощью цифр и символов отображаются результаты наблюдений, проводимых сетью метеорологических станций в определённые моменты времени. Каждая такая карта создаётся благодаря слаженной работе сотен специалистов и применения высокотехнологичного оборудования, что делает её неоценимым инструментом не только для прогнозирования погоды, но и для обеспечения безопасности в судоходстве, авиации и других сферах.

Экспертная оценка и пути решения проблем кадрового потенциала

Весной 2023 года Комиссия Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию совместно с Общественным советом при Росгидромете провела системную экспертную оценку кадрового потенциала в гидрометеорологии. В результате экспертизы были выявлены серьёзные проблемы, связанные с недостаточным финансированием и сохранением квалифицированных специалистов, а также сформулированы предложения по их комплексному решению. «Одно из главных пожеланий, если не сказать требований – повышение размера оплаты труда высококвалифицированным специалистам», – отметил Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров.

Поддержка на высшем уровне

Через год важность сохранения кадрового потенциала в гидрометеорологической и экологических отраслях была особо подчеркнута в ежегодном Послании Президента России Федеральному Собранию. Президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость поддержки специалистов этой отрасли и поручил увеличить их заработную плату. На реализацию мер было выделено 54 миллиарда рублей, а с 2026 до 2030 года предполагается ежегодный рост зарплат в среднем на 6,4%.

Значение профессии и планы на будущее

Председатель Комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП РФ Елена Шаройкина подчеркнула, что внимание руководства государства к, на первый взгляд, незаметной профессии имеет стратегическое значение для всей страны. «Синоптические наблюдения – это далеко не только прогноз погоды. Работа синоптиков бесценна для судоходства, авиации и служб безопасности: специалисты в режиме 24/7 анализируют изменения десятков параметров, прогнозируют экстремальные погодные явления и помогают предупреждать стихийные бедствия», – отметила Шаройкина. Она также добавила, что Комиссия совместно с Общественным советом при Росгидромете продолжит бороться за сохранение и привлечение квалифицированных кадров. «В преддверии формирования бюджета на 2026–2028 годы мы проработаем рекомендации по удержанию и привлечению специалистов и будем надеяться, что нас вновь услышат», – заверила она.

Поздравления и лучшие пожелания

Председатель Комиссии по экологии и устойчивому развитию ОП РФ Елена Шаройкина и Председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров направили представителям профессии сердечные поздравления: «С праздником, синоптики! Хорошей вам погоды и точных прогнозов!».