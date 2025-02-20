Тарифы Трампа приведут к росту цен на немецкие автомобили

Немецкая автомобильная ассоциация (VDA) в среду приветствовала автомобильную торговлю между США и Германией, предупредив, что она может пострадать, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении страны или автомобильной промышленности.

Трамп начал свой второй срок с широкого спектра тарифов и пошлин, введенных в отношении различных стран, пообещав ввести еще больше. Европейский союз и его крупнейшая экономика готовятся к удару.

Автомобильная промышленность является краеугольным камнем экономики Германии. В 2023 году сектор составил 17% от общего объема экспорта Германии, что сделало его товарной группой с наибольшей долей экспорта, согласно данным офиса торговли и инвестиций Германии (GTAI).

VDA также оспорила критику Трампа в адрес европейского налога с продаж, заявив, что «налог с продаж, который необходимо уплатить на границе при импорте, точно такой же, как налог с продаж, который необходимо уплатить при покупке на внутреннем рынке».

«Тарифы — неправильный инструмент переговоров», — сказал Мюллер. «Риск глобального торгового конфликта с негативными последствиями для мировой экономики высок».