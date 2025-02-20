После того, как украинский лидер назвал Трампа застрявшим в российском "дезинформационном пузыре", президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и призвал его к более активным действиям, угрожая потерей страны.

В своей социальной сети Трамп написал, что "Диктатор без выборов, Зеленский, должен действовать быстрее, иначе у него не останется страны".

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил журналу Der Spiegel, что президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и охарактеризовал его как "неправильного и опасного".

Высказывание Шольца о неправомерности и рискованности отрицания демократической легитимности Зеленского является важным. Согласно украинской конституции и избирательному законодательству, проведение реальных выборов в условиях войны невозможно. Это отражает конституционные нормы и требования законодательства.

Немецкая дипломат Анналена Бербок выразила свое мнение о нелепом заявлении президента США в интервью немецкому телеканалу ZDF. Бербок подчеркнула, что для понимания реальной ситуации в Европе необходимо обратить внимание на жизнь людей, проживающих в странах с диктаторским режимом, таких как Россия и Беларусь.