В Египте открыли первую за сто лет королевскую гробницу

Власти Египта сообщили, что в туристическом городе Луксор на юге страны была обнаружена гробница древнеегипетского царя XVIII династии. Это первое обнаружение королевской гробницы за последние сто лет.

Хотя в Египте часто отмечают открытие царских гробниц , в данном случае это примечательно тем, что гробница принадлежала бывшему царю, а не члену царской семьи.

Гробница царя Тутмоса II считалась последней пропавшей гробницей царей XVIII династии.

По данным Министерства древностей Египта, это первая находка такого рода с тех пор, как британский археолог Говард Картер открыл гробницу фараона Тутанхамона в 1922 году.

Тутмос II был предком Тутанхамона, который жил почти 3500 лет назад. Его единокровной сестрой и супругой была фараон Хатшепсут, знаменитая египетская царица, которая была среди немногих женщин-королев, правивших самостоятельно.

Вход в гробницу был обнаружен в конце 2022 года, но поначалу археологи решили, что гробница принадлежит королевской жене.